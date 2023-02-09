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1 час назад

Ларисе Долиной на концерте в Сургуте сделали предложение руки и сердца

runews24.ruиещё 2

Долина отправилась в концертный тур по России. Во время выступления в Сургуте неизвестный мужчина решил позвать певицу замуж. Поклонник артистки вышел на сцену с букетом цветов и кольцом. Лариса Александровна была удивлена, но подарок приняла.

Долиной на концерте в Сургуте сделали предложение руки и сердца
Фото: Runews24Runews24

Однако когда артистка расслышала предложение зрителя, то кольцо вернула и поспешила отказаться.

«Возвращаю! Благодарю», - сказала певица.

Артистка подчеркивает, что ее главная цель – это воспитание внучки. Как кажется Ларисе, у ее 13-летней наследницы есть музыкальный талант.

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