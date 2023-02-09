Долиной на концерте в Сургуте сделали предложение руки и сердца

Долина отправилась в концертный тур по России. Во время выступления в Сургуте неизвестный мужчина решил позвать певицу замуж. Поклонник артистки вышел на сцену с букетом цветов и кольцом. Лариса Александровна была удивлена, но подарок приняла.

Фото: Runews24 Runews24

Однако когда артистка расслышала предложение зрителя, то кольцо вернула и поспешила отказаться.

«Возвращаю! Благодарю», - сказала певица.