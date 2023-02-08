Кортни Кардашьян раскритиковали за конфеты для ароматизации вагины

«Любой, кто предположит, что у вас "несвежая" вагина, что ей нужно улучшение вкуса — мизогинист и ужасный человек. Да, Кортни Кардашьян, это и тебя касается. Использование патриархата для выгоды — это мизогиния. Если думаете, что с вашей вагиной что-то не так, обращайтесь к врачу, а не к Кардашьян», — написала она.