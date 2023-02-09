Крайнова о конфликте с участницей «Тутси»: «Девочкам не хватает пиара»

Настя Крайнова – известная певица, экс-участница коллектива «Тутси». Сейчас девушка выступает сольно. В интервью «ФедералПресс» Крайнова рассказала о релизе нового трека, о том, с кем дружит в шоу-бизнесе, и из-за чего случился скандал с певицей Ириной Ортман.

Фото: ФедералПресс ФедералПресс

Настя, 8 февраля состоялась премьера трека «Кажется, это Любовь». Кому он посвящен?

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— 8 февраля у меня состоялась премьера трека. В нем после строчки «Кажется, это Любовь» идет: «Нам не кажется, это любовь». Безусловно, эта песня посвящена любви. В ней очень красивый припев: «Мы выбиваем страйк чувств, как в боулинге, летим с тобой под облаками, будто в боинге. Под ногами снег, а нам тепло. Любовь, как глинтвейн, согревает легко». Это песня про любовь, о самых искренних и теплых чувствах. Потому что сейчас, в эти февральские холода, хочется выпускать песни с теплом и добром, чтобы люди окутывались этим состоянием любви. Трек «Кажется, это Любовь» уже доступен на всех музыкальных площадках, заходите и слушайте.

Расскажите, пожалуйста, какая из песен ваша самая любимая и почему?

— Вы знаете, я не могу сказать, какая моя самая любимая песня, потому что над каждой из них я работаю самостоятельно с моей командой. Безусловно, выделить одну я не могу. И даже сказать, что я чуть больше люблю, чем какую-то другую не могу. В каждую из песен вложено много души, работы, времени.

Мне кажется, все артисты миллион раз слушают свои песни перед тем, как выступить. Где-то необходимо сделать голос тише, где-то громче, где-то добавить обработку, найти изюминку. Это настолько глобальная история... И конечно, каждая песня, которая выходит, хочется, чтоб она выстрелила, чтобы понравилась аудитории. Поэтому сложно выделить одну. Давайте я скажу так: вот сейчас у меня выходит новая песня, и пусть она будет моим фаворитом на данный момент: «Кажется, это Любовь. Нам не кажется, это любовь» (смеется. – Прим. ред.).

С кем вы близко дружите из артистов шоу-бизнеса?

— Наверно, для всех не секрет, что мы тепло общаемся с Олей Бузовой. Мы с ней встречали Новый год и очень классно провели время. У нее был концерт в новогоднюю ночь, мы сначала у нее дома отметили, она очень уютно накрыла стол, потом поехали к ней на концерт, а позже – еще в одно заведение. Было очень весело и круто.

Также мы дружим с Танечкой Котовой (бывшая солистка группы «ВИА Гра». – Прим. ред.). У нас очень теплые отношения. Если говорить про дружу-дружу... Наверно, мы все общаемся, потому что дружба – это дорогое удовольствие. Прям дружу – с Антоном (Антон Богословский – пиар-директор Ольги Бузовой, Насти Крайновой. – Прим. ред.). Это мой друг, человек, который занимается пиаром. Мы неразрывно работаем вместе большое количество лет. Наверно, мы уже не друзья, а семья. Также дружу с чемпионом мира по парикмахерскому искусству Романом Смирновым. Когда говорят, что в шоу-бизнесе нельзя дружить – это глупости.

Расскажите, из-за чего произошел конфликт с Ириной Ортман (участница группы «Тутси». – Прим. ред.)?

— Откровенно говоря, я бы не хотела обсуждать эту тему, но отвечу, так как Ирина дала интервью какой-то газете. Вы знаете, у Ирины ко мне странное отношение. Я бы, наверно, и не увидела это интервью, так как не слежу за Ирой и другими девочками из золотого состава «Тутси». Я не поняла, почему было столько негатива в ее комментарии. Я не давала никаких интервью на момент существования группы и во время нового витка работы группы. Да, они действительно меня звали в этот коллектив снова. Я отказалась, взвесив все «за» и «против». Я им предложила взять Наташу Ростову в свой коллектив.

Но, к сожалению, тот материал, который они решили делать, собравшись заново... Я считаю, что у нас были просто легендарные песни «Самый, самый», «Горький шоколад». Это очень крутые песни. Это хиты на века, и я счастлива быть частью этих нетленок. Они, песни, доказывают гениальность Виктора Яковлевича Дробыша. И собраться, чтобы сделать такую релизную песню... Я сказала, что это колхоз, и если собираться, то нужно сделать что-то новое, стильное, несущие свежесть и современные тренды. То, что девочки выбрали для первого релиза, в моем сердце не откликается, да и люди уже такое не слушают. Сейчас они заявляют, что я якобы говорила негативно про все творчество «Тутси». Нет! И конечно, я не понимаю их негативного настроя ко мне. Я бы с удовольствием с коллективом собралась на юбилейном концерте. Выступила бы с ними. У меня с ними конфликта нет.

Я была вынуждена прочитать интервью из-за внимания прессы и просьб комментариев, потому что мне надоело, что они пытаются на моем имени пиариться и обливать меня грязью. Поэтому конфликта с Ириной у меня нет. Мы с ней сейчас снимаемся в шоу «Ну-ка, все вместе», мы здороваемся, общаемся.

Были новости, что Ирина Ортман пригрозила вам судами? Какой ответ ждет участницу «Тутси»?

— Ирина Ортман может прям сегодня подавать заявление в полицию, суд, куда угодно. Мне было бы интересно узнать основание для ее претензий. Моя экс-коллега по группе не является правообладателем песен группы «Тутси». Она не имеет права мне их запрещать петь. Так же, как я, не имею права запретить ей петь песни Селин Дион, так как я не обладаю правами на эти синглы. Я что, у нее украла что-то? Я не понимаю этих ярких высказываний о судебных историях. Мне смешно. Я рада за нее, что хватает фантазии, чтобы придумать такую несуразицу (смеется. – Прим. ред.). Даже не знаю, что еще ответить на это.

Еще добавлю: также в интервью было написано, что я якобы выбрала деньги, а не коллектив. Я выбрала свою сольную карьеру, я выбрала свое будущее. И я иду к нему, делая классную, современную и модную музыку. И да, я исполняю песни своего коллектива группы «Тутси», потому что это фантастические песни, и я являюсь солисткой золотого состава. Я их очень люблю. А их новая песня, «Такси» – прикольная. Я всегда говорю правду, зачем мне придумывать.

Некоторые артисты считают, что конфликт со звездой в наше время помогает в карьере, так как поднимает хайп. Как вы относитесь к такому, есть ли, на ваш взгляд, польза?

— Да, естественно. Черный пиар – это лучший пиар. Это было испокон веков. Потом вся чернуха забывается, но шум вокруг человека остается.

У меня все хорошо, выходят очень крутые релизы. Я очень хорошо ротируюсь в интернете и на радио. У меня хорошие зрители, я выступаю. На концертах пою не только песни моей группы «Тутси», но и свои песни. Выступаю также и с концертами, где исполняю только собственные песни. Мои песни очень хорошо воспринимаются, и аудитория их любит. Тут все очевидно, девочкам просто не хватает пиара. Мне эти скандалы с моими коллегами по группе неинтересны. Я отвечаю только лишь потому, что вас заинтересовала эта история, и мое молчание затянулось. То, какой ушат помоев она на меня вылила, это очень по-ортмановски. Причем польза в этом есть для людей, которые хотят попиариться за чужой счет.

Есть ли исполнитель на мировой или российской сцене, которым вы восхищаетесь, и почему?