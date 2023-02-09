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1 час назад

Тимати задумался о выходе на пенсию

Super.ru

39-летний рэпер в последнее время редко появляется на светских вечеринках. Теперь он завсегдатай не московских тусовок, а пляжей, на которых можно поймать большую волну. Тимати активно занялся серфингом, и, кажется, увлечение заставило его пересмотреть свое виденье будущего.

Тимати задумался о выходе на пенсию
Фото: Super.ruSuper.ru

«Есть план по выходу на раннюю пенсию», — ошарашил поклонников сооснователь Black Star.

В случае успешной реализации задуманного Тимур всю зиму планирует посвятить серфингу и тренировкам в море.

Бизнесмен предугадал вопросы подписчиков и отметил, что из России уезжать не хочет, а в комментариях добавил, что никакого политического подтекста в его путешествии нет. Но, к сожалению, география страны практически не совместима с новым увлечением — серфингом лучше всего заниматься в тропическом климате.

«Волну-то мы построим, но ни одна не заменит настоящий океан», — отметил Тимур и загадочно уточнил, что намерен работать на этим. «Дорогу осилит идущий...» —философски подытожил он.

Фанаты кумира в основном поддержали.

«Очень люблю артистов, которые не боятся менять свою жизнь и берут от нее все», — отметил один комментатор. «Каждый выбирает, что ему необходимо для счастья», — добавил другой. Что ж, как гласит серферская мудрость: no waves — no glory!

Звёзды,Тимати,
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