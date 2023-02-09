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1 час назад

Актер Роберт Паттинсон купил поместье на Голливудских холмах за 5,3 миллиона долларов

WMJ.ru

Британский актер Роберт Паттинсон купил поместье на Голливудских холмах. Он заплатил за объект 5,3 миллиона долларов, сообщает Dirt. Актер приобрел жилье у американской актрисы Мариссы Рибизи, которая владела им с 2018 года. Рибизи при покупке заплатила за жилье на 2,2 миллиона долларов меньше.

Паттинсон купил поместье на Голливудских холмах за $5,3 млн
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Британский актер Роберт Паттинсон купил поместье на Голливудских холмах. Он заплатил за объект более пяти миллионов долларов, сообщает Dirt.

Актер приобрел жилье у американской актрисы Мариссы Рибизи, которая владела им с 2018 года. Паттинсон отдал за него 5,3 миллиона долларов. Рибизи приобретала поместье, когда была замужем за музыкантом Беком. Тогда пара заплатила на 2,2 миллиона долларов меньше, чем теперь отдал актер.

Дом занимает 253 квадратных метра. Внутри есть три спальни и столько же ванных комнат, а также гостиная с камином, кухня, столовая и гараж на две машины. Интерьер выполнен в светлых тонах с использованием натуральных материалов.

Ранее американская певица и актриса Дженнифер Лопес решила избавиться от своего поместья в Лос-Анджелесе. Лопес приобрела поместье в элитном районе Бэль-Эйр за 28 миллионов долларов в 2016 году и решила выручить от продажи 42,5 миллиона долларов.

Звёзды,Дженнифер Лопес,Роберт Паттинсон,
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