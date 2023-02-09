Дакота активно скупает недвижимость: сколько у нее уже квартир

Так, на данный момент в собственности Дакоты уже четыре квартиры недалеко от центра города — в престижном районе «Москва-Сити». В этом Рита признала сама в соцсетях. Но не хвастовства ради, надо признать. Певица недвижимость отремонтировала, навела уют и переходит к стадии того самого пассивного заработка на ней. Рита лично объявила, что все четыре квартиры готовы к сдаче и ждут своих потенциальных арендаторов. Фото, конечно, прилагаются.

Подписчики начали сокрушаться: мол, не жалко ли такую красоту сдавать? Ведь жильцы все испортят — чужое не жалко. В ответ Дакота озвучила собственную философию. Квартиры не жалко, ведь это всего лишь квартиры. В них живут, «засирают», убирают, потом снова «засирают» и снова убирают и так далее. Мол, а как иначе? Она и сама так живет и не желает испытывать вечный «страх испачкать белую вещь», образно говоря. Тут чистая психология. «Если честно, мне кажется, что тут чуть глубже... Это не давать себе право на ошибки. “Страх испачкать белую вещь” — на самом деле не что иное, как банальный страх ошибаться. Детская позиция, вина, стыд, страх ответственности, куча всего. Но однажды я поняла, что, “испачкав белую вещь”, я всегда могу... исправить это. Отстирать. Ну или порезать на тряпки, если совсем безнадега. И ничего страшного в этой ошибке нет. Это тоже часть жизни».