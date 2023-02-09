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23 минуты назад

Эшли Парк снялась сразу для четырёх обложек гонконгского Vogue

Inc-News

31-летняя звезда сериала «Эмили в Париже» имеет корейские корни.

Эшли Парк снялась сразу для четырёх обложек гонконгского Vogue
Фото: Inc-NewsInc-News

Исполнительница роли Минди в популярном сериале Netflix «Эмили в Париже» Эшли Парк стала звездой нового номера журнала Vogue Hong Kong. «Подруга» Эмили предстала сразу на четырёх цифровых обложках престижного журнала мод. Это первый и «очень почётный» прецедент для родившейся в Калифорнии актрисы с корейскими корнями.

Поклонники звезды не сразу смогут «узнать» её в фотосъёмке Vogue. Эшли отложила в сторону ставшие для неё привычными накладные ресницы, именно с ними она щеголяет в сериале «Эмили в Париже». Но при этом, Парк продемонстрировала эффектные образы от известных модных домов - Fendi, Sportmax, Balmain, Marine Serre, GCDS и Bvlgari.

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