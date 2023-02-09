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1 час назад

Леонид Агутин показал редкие фото их с Анжеликой Варум дочери

Super.ruиещё 2

Елизавета, которой сегодня исполняется 24 года, — единственная дочь звездной пары. Девушка с детства живет за границей, там же она получила образование и начала свой путь как музыкантка. Светловолосая наследница выросла настоящей красавицей, унаследовав лучшие черты внешности своих родителей. В ее день рождения Агутин по традиции обратился к дочери с поздравлениями в личном блоге.

Агутин показал редкие фото их с Варум дочери
Фото: Super.ruSuper.ru
Super.ru

«Вот уже 24 года родители любят тебя, гордятся тобой и верят в твою звезду. Это значит, верят в твою удачу и счастье, добытое в борьбе. То, что мир несовершенен, даже интересно, а то, что коварен и жесток, вызывает порой удушливое ощущение несправедливости и страха. Лизончик, ты красивый человек. Я более чем доволен нашим результатом. Желаю тебе победы в этой битве под названием жизнь. Желаю счастья от всего своего папиного сердца. P.S. Два раза использовал в тексте слово счастье. Ну ок, так пусть будет двойной пакет», — трогательно написал Леонид, сопроводив пост фотографиями именинницы.

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В комментариях подписчики одновременно умиляются отцовской любовью Агутина и восхищаются красотой Елизаветы. К слову, сердце девушки уже занято: недавно она со своим возлюбленным Кайлом отпраздновала трехлетие отношений. Полюбуйтесь фотографиями пары!

Звёзды,Анжелика Варум,Леонид Агутин,
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