Агутин показал редкие фото их с Варум дочери

Елизавета, которой сегодня исполняется 24 года, — единственная дочь звездной пары. Девушка с детства живет за границей, там же она получила образование и начала свой путь как музыкантка. Светловолосая наследница выросла настоящей красавицей, унаследовав лучшие черты внешности своих родителей. В ее день рождения Агутин по традиции обратился к дочери с поздравлениями в личном блоге.

«Вот уже 24 года родители любят тебя, гордятся тобой и верят в твою звезду. Это значит, верят в твою удачу и счастье, добытое в борьбе. То, что мир несовершенен, даже интересно, а то, что коварен и жесток, вызывает порой удушливое ощущение несправедливости и страха. Лизончик, ты красивый человек. Я более чем доволен нашим результатом. Желаю тебе победы в этой битве под названием жизнь. Желаю счастья от всего своего папиного сердца. P.S. Два раза использовал в тексте слово счастье. Ну ок, так пусть будет двойной пакет», — трогательно написал Леонид, сопроводив пост фотографиями именинницы.