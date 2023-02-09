Звезда "Эмили в Париже" рассказала о токсичных прошлых отношениях

«Для меня романтические токсичные отношения были словесным и эмоциональным оскорблением и тем, что заставляло меня чувствовать себя очень никчемной. Он называл меня «Маленькая Лили». Ты должна быть «маленькой Лили», и он обзывал меня за то, какую одежду я носила», — сказала актриса.