Звезда "Эмили в Париже" рассказала о токсичных прошлых отношениях

В подкасте We Can Do Hard Things 33-летняя звезда сериала «Эмили в Париже» Лили Коллинз вспомнила о жестоком обращении со стороны бывшего бойфренда. Об этом пишет People.
«Для меня романтические токсичные отношения были словесным и эмоциональным оскорблением и тем, что заставляло меня чувствовать себя очень никчемной. Он называл меня «Маленькая Лили». Ты должна быть «маленькой Лили», и он обзывал меня за то, какую одежду я носила», — сказала актриса.
Она добавила, что «обидные слова» бывшего бойфренда заставили ее стать «довольно молчаливой» и потерять свой собственный голос, «чтобы чувствовать себя в безопасности».
Коллинз отметила, что действия экс-бойфренда заставляли ее чувствовать «панику» и «тревогу». После она обратилась за помощью к психологу.
Сейчас, по словам Коллинз, она находится в здоровых отношениях со своим супругом сценаристом Чарли Макдауэллом, за которого она вышла замуж в 2021 году.
Ранее «Газета.Ru» сообщила, что звезда «Эмили в Париже» Лили Коллинз с ирокезом снялась для обложки глянца.