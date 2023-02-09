Глюкоза оправдалась за заявление о необходимости сделать в школах места для курения

Скандальное заявление певицы о том, что в школах пора бы уже сделать места для курения, в свое время наделало много шума. Слова были неосторожно сказаны Глюкозой на YouTube-шоу Эльдара Джарахова. Тогда исполнительница призналась, что ее старшую дочь Лиду выгнали из учебного заведения из-за курения (вейпа). «Я понимаю, что с этой свободой Лида немножко не справляется. Но, с другой стороны, а где детям курить? Они в машине едут с родителями — там не могут. Из школы не выпускают. Ну сделайте уже детям место для курения!» — на эмоциях заявила Глюкоза.

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Прошло больше года, но пояснить крайне противоречивое мнение певицу попросили уже в новом интервью на YouTube-шоу Яны Чуриковой. «Я ляпнула это в сатирическом контексте. Понятно, что я, как мать, да и как любой человек, считаю, что курение — это плохо и ужасно. Я просто хотела обозначить, что курение не может быть причиной выгона детей из школы. Потому что это период их пробования, это возраст», — высказалась Глюкоза.

Новое интервью с певицей между тем тоже не обошлось без смелых заявлений. Так, например, Глюкоза честно призналась, что попробовала сигареты даже раньше, чем ее тогда еще 14-летняя дочь. «Где-то в 11, я помню, Лешка мне дал сигарету в подъезде, и я сказала: "Ааа-птека" и подумала тогда, что упаду в обморок. <...> Я вообще любила все попробовать и много чего попробовала», — поделилась воспоминаниями о лихой юности Глюкоза.