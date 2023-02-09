Звезды, которые передумали жениться накануне свадьбы

Сценарий фильма «Сбежавшая невеста» меркнет на фоне реальных историй любви и неожиданных размолвок в реальной жизни знаменитостей.

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Гвинет Пэлтроу отменила свадьбу с секс-символом

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В конце 90-х Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт были одной из самых многообещающих парочек Голливуда. Знаменитости собирались сыграть свадьбу. Питт был уверен, что она — любовь всей его жизни, и не хотел упускать свой шанс. Он сделал предложение и даже успел отгулять мальчишник с приятелями. В то время как миллионы поклонниц мечтали о секс-символе с больших экранов, Пэлтроу решила, что Питт не для нее, и все отменила. Говорят, брошенный жених отходил от шока несколько месяцев.

Александр Петров и Ирина Старшенбаум не сошлись характерами

Съемки отечественного блокбастера «Притяжение» стали для них судьбоносными: звезд заметно потянуло друг к другу. Прежние отношения быстро забылись, красивой звездной паре пророчили скорую свадьбу... Но знакомство родителей, дорогие подарки, счастливые сторис вскоре остались в прошлом: влюбленные расстались спустя два года отношений без явных на то причин. Сейчас Александр встречается с актрисой Стасей Милославской, а Ирину подозревают в романе с молодым режиссером Филиппом Нестеренко.

Деми Мур вышла за другого

Сейчас имя Эмилио Эстевеса не на слуху, но в 80-х и Деми Мур, и ее избранник были суперзвездами. Знаменитости познакомились на съемочной площадке, влюбились друг в друга, и помолвка не заставила себя ждать. Деми Мур сказала заветное «да», но в процессе подготовки к церемонии изменила решение и оставила своего жениха. Ударом для него стало не столько расставание, сколько скорый брак экс-невесты с Брюсом Уиллисом. Оказалось, Деми вполне готова к свадьбе, но с другим.

Алек Болдуин расстался с невестой

Алек Болдуин и Джанин Тернер всерьез встречались в 80-х годах. Карьера актрисы как раз набирала обороты после роли в «Северной стороне», и казалось, в личной жизни тоже все идет как по маслу. В конце концов харизматичный актер сделал ей предложение — влюбленные строили планы на свадьбу, пока Алек не передумал. Позже Джанин призналась, что считает поступок бывшего партнера верным, якобы они друг другу не подходили. Но тогда она восприняла размолвку болезненно, так как жениха очень любила.

Жених бросил Шакиру за две недели до церемонии

Шакиру буквально преследуют личные драмы. Задолго до изменщика Жерара Пике идей для песен девушке подкинул адвокат Антонио де ла Руа. Пара продержалась несколько лет — певица не скрывала избранника и даже появлялась с ним на светских мероприятиях. Дело шло к свадьбе. Однако за две недели до церемонии жених порвал с несостоявшейся невестой. С ответственными кавалерами звезде явно не везет...

Джуд Лоу спугнул избранницу откровенным признанием

Этих влюбленных объединяли не только взаимные чувства, но и родная страна. Джуд Лоу и Сиенна Миллер — британцы. Звезды казались идеальной парой, но семьи из их союза не вышло. Романтическую идиллию разрушил грязный секрет Джуда: актер признался в романе с няней его детей. Сиенна к таким откровениям избранника была не готова. Пара официально расторгла помолвку в июле 2005 года. Спустя несколько лет Джуд и Сиенна пробовали начать все сначала, но прежнего доверия уже было не вернуть.

Валерия Ланская отменила свадьбу из-за плотного графика

Сбегать из-под венца востребованной актрисе не пришлось: плотный рабочий график вынуждал Валерию Ланскую и известного продюсера Антона Калюжного неоднократно переносить дату торжества. Свадьба так и не состоялась, а пара распалась, несмотря на помолвку. Ну о какой совместной жизни может идти речь, когда даже ради свадьбы жених и невеста не смогли выкроить день друг для друга?

Джулия Робертс оказалась не готова к семейной жизни