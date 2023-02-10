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2 часа назад

Певица Нюша показала фигуру в бикини

Мослента

Фигуру в бикини показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Нюша.

Певица Нюша показала фигуру в бикини
Фото: МослентаМослента

Артистка опубликовала видеозапись, на которой запечатлела танец под собственную песню, при этом из одежды на ней лишь оранжевый раздельный купальник. «Внутренне состояние — это то, что определяет наши мысли, слова и поступки. Выбирая внутреннее состояние по своему желанию, мы перестаем зависеть от внешних обстоятельств, чужих мнений или прошлого негативного опыта», — подписала ролик она.

«[Американская поп-певица] Бритни Спирс номер два», «Лучше уж догола б разделась», «Смотрю, сменила свое амплуа, а зря», «Втянули в эту секту», «Зачем такие секси-кадры публиковать, у вас же муж», «Такое надо мужу в личку отправлять», «Вы заметили, что количество обнаженного контента у нее прямо пропорционально росту ее годиков в паспорте, к 60 все покажет», — раскритиковали подписчики.

При этом поклонники поддержали Нюшу. «Женщина-огонь», «Супер, столько страсти», «Шикарная Нюша», «Какая вкусная», «Бомбическая», «Нюша-красотуша», «Зажигалочка», «Ваша идеальная фигура сводит меня с ума», — написали фолловеры комплименты.

Ранее фигура Нюши в откровенном купальнике восхитила пользователей сети.

Звёзды,Бритни Спирс,
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