Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+13° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
3 часа назад

59-летняя актриса прошлась по улицам в нижнем белье

Lenta.ru

Американская телеведущая и актриса Лиза Ринна прошлась по улицам Лос-Анджелеса в откровенном наряде розового цвета и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует портал Page Six.

59-летняя актриса прошлась по улицам в нижнем белье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

59-летняя звезда «Мелроуз Плейс» посетила баскетбольную игру команды Lakers против Oklahoma City Thunder, которая состоялась на стадионе Crypto Arena. Знаменитость появилась на публике в блестящем оверсайз-бомбере, надетом поверх нижнего белья Alexander Wang. В частности, Ринна выбрала топ и трусы-боксеры общей стоимостью 60 долларов (4377 рублей).

Свой образ модель дополнила атласными босоножками в тон комплекта за 595 долларов, а в руках она держала маленькую сумку цвета фуксия. Из аксессуаров на ней — небольшие серьги и несколько колец. На размещенных кадрах также видно, что манекенщице нанесли макияж в стиле smoky eyes.

Ранее в феврале Лиза Ринна также вышла в откровенном наряде на подиум на Неделе моды. Ведущую запечатлели на дефиле датского бренда Rotate в меховом пальто с анималистичным принтом, надетом поверх боди черного цвета.

Звёзды,Лиза Ринна,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители