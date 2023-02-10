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35 минут назад

Поклонники высмеяли Беллу Хадид за нелепый внешний вид

Super.ru

Уникальный дар 26-летней супермодели схватывать последние тренды на лету не всегда работает. Некоторым вещам суждено существовать только на подиуме — в реальной жизни они смотрятся совершенно нелепо. И в свой последний выход модница Белла Хадид об этом, кажется, позабыла.

Поклонники высмеяли Хадид за нелепый внешний вид
Фото: Super.ruSuper.ru

На днях папарацци поймали девушку по пути в один из ресторанов Нью-Йорка, и фанаты лук любимицы совсем не оценили. Посол Dior и Bulgari вышла на прогулку в кожаном пальто, берцах, ярком платье и розовой вязаной шапке. Смотря на такой головной убор, родившиеся в 90-е наверняка испытывают ностальгию.

Как отметили комментаторы Daily Mail, комичности образу Беллы добавляют очки для зрения. Многие сравнивают ее с бабушкой, в лучшем случае — с учительницей математики. В общем, по этим фотографиям совсем и не скажешь, что Беллу признали самой стильной на планете по версии GQ. Может, мы чего-то не понимаем?

Звёзды,Белла Хадид,
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