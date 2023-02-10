Поклонники высмеяли Хадид за нелепый внешний вид

Уникальный дар 26-летней супермодели схватывать последние тренды на лету не всегда работает. Некоторым вещам суждено существовать только на подиуме — в реальной жизни они смотрятся совершенно нелепо. И в свой последний выход модница Белла Хадид об этом, кажется, позабыла.

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На днях папарацци поймали девушку по пути в один из ресторанов Нью-Йорка, и фанаты лук любимицы совсем не оценили. Посол Dior и Bulgari вышла на прогулку в кожаном пальто, берцах, ярком платье и розовой вязаной шапке. Смотря на такой головной убор, родившиеся в 90-е наверняка испытывают ностальгию.