Звезда "Офиса" шокировала своим резким похудением

Звезда сериала «Офис» Минди Калинг удивила поклонников своим резким похудением.
В личных соцсетях актриса поделилась селфи в желтом платье, подчеркнувшем ее внезапную худобу. 43-летняя Калинг сделала снимок в собственной ванной комнате, стоя перед зеркалом.
Поклонники звезды удивлены этим изменениям во внешности актрисы и разделились на тех, кто написал ей комплименты, и тех, кто выразил обеспокоенность ее здоровьем. Сама Калинг никак не ответила на комментарии фанатов.
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