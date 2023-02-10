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2 часа назад

Звезда "Офиса" Минди Калинг шокировала поклонников своим резким похудением

Газета.Ru

Звезда сериала «Офис» Минди Калинг удивила поклонников своим резким похудением.

Звезда "Офиса" шокировала своим резким похудением
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В личных соцсетях актриса поделилась селфи в желтом платье, подчеркнувшем ее внезапную худобу. 43-летняя Калинг сделала снимок в собственной ванной комнате, стоя перед зеркалом.

Поклонники звезды удивлены этим изменениям во внешности актрисы и разделились на тех, кто написал ей комплименты, и тех, кто выразил обеспокоенность ее здоровьем. Сама Калинг никак не ответила на комментарии фанатов.

Недавно стало известно, что перед смертью Лиза Мари Пресли похудела на 20 кг и вернулась к наркотикам. Жена Никиты Преснякова призналась, что сумела похудеть во время новогодних праздников, проведенных в США.

Звёзды,Лиза Пресли,Никита Пресняков,
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