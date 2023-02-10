Бывшая "девушка Бонда" впервые стала мамой

Бывшая «девушка Бонда», британская актриса Джемма Артертон впервые стала мамой, сообщает издание Just Jared.

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О рождении первенца 37-летняя актриса сообщила в своем новом интервью для радиостанции BBC Radio 2. Артертон призналась, что очень счастлива, но не стала раскрывать ни пол, ни имя ребенка.

«У меня недавно родился малыш, поэтому мы очень рады. Он появился на свет буквально накануне Рождества. Такой вот рождественский подарок», — призналась Артертон.

Впервые свою беременность актриса рассекретила, когда в начале ноября 2022 года появилась на красной дорожке кинофестиваля 2022 Raindance Film Festival в Лондоне.