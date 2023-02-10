Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+13° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
3 часа назад

Бывшая "девушка Бонда" Джемма Артертон впервые стала мамой

Газета.Ru

Бывшая «девушка Бонда», британская актриса Джемма Артертон впервые стала мамой, сообщает издание Just Jared.

Бывшая "девушка Бонда" впервые стала мамой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

О рождении первенца 37-летняя актриса сообщила в своем новом интервью для радиостанции BBC Radio 2. Артертон призналась, что очень счастлива, но не стала раскрывать ни пол, ни имя ребенка.

«У меня недавно родился малыш, поэтому мы очень рады. Он появился на свет буквально накануне Рождества. Такой вот рождественский подарок», — призналась Артертон.

Впервые свою беременность актриса рассекретила, когда в начале ноября 2022 года появилась на красной дорожке кинофестиваля 2022 Raindance Film Festival в Лондоне.

Отцом ребенка является супруг актрисы, звезда сериала «Острые козырьки» Рори Кинэн. Пара сыграла свадьбу в Ирландии в 2019 году. Для обоих этот ребенок станет первым.

Звёзды,Джемма Артертон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители