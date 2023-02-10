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2 часа назад

Линдси Лохан прилетела в Нью-Йорк, чтобы поддержать брата и сестру на Неделе моды

Газета.Ru

Актриса Линдси Лохан посетила показ бренда Christian Siriano на Неделе моды в Нью-Йорке, на котором на подиум вышли ее брат и сестра. Об этом сообщает Daily Mail.

Лохан прилетела в Нью-Йорк, чтобы поддержать брата и сестру
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Перед показом 36-летняя Линдси Лохан вышла к фотографам в наряде Christian Siriano — атласных широких брюках, глухом топе и накидке рыжего цвета, совпадающих по цвету с оттенком ее волос. Маникюр и макияж также были выполнены в теплых тонах, равно как и ювелирные украшения в виде браслетов Cartier LOVE.

Образ дополнили черные лаковые туфли-лодочки на высокой платформе, которые, впрочем, не были видны под брюками.

Брат и сестра актрисы — 29-летняя Али и 26-летний Коди — выступили на шоу в качестве моделей. Актриса поддержала младших родственников из первого ряда зрителей.

На показе также присутствовала мать семейства, 60-летняя Дина.

Неделя моды в Нью-Йорке официально стартует сегодня, 10 февраля, и закончится 15 февраля.

Ранее Линдси Лохан опубликовала редкое фото с младшей сестрой.

Звёзды,Линдси Лохан,
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