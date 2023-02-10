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1 час назад

55-летняя Памела Андерсон без макияжа снялась для обложки WWD

Газета.Ruиещё 1

Звезда сериала «Спасатели Малибу» и модель Playboy Памела Андерсон снялась для обложки Women's Wear Daily (WWD). Соответствующие фотографии появились на сайте издания.

55-летняя Андерсон без макияжа снялась для обложки WWD
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На обложку нового выпуска WWD был взят портретный снимок 55-летней Памелы Андерсон, на котором та предстала в тиаре Fred Leighton, белой футболке Cotton Citizen и без макияжа.

Запечатлел звезду фотограф Хизер Хаззан.

«Мне нравится видеть мои веснушки. Я люблю, когда мои волосы не уложены. Мне нравится свежее лицо, а не всевозможные инъекции — они на меня не действуют. Мне кажется, что теперь я могу надеть красивую шелковую блузу с какими-нибудь брюками, обязательно каблуки, но не краситься, не укладывать волосы после душа. Это мой любимый образ. Я чувствую, что таким образом заявляю о своей силе, поскольку полностью принимаю себя, и это прекрасно», — поделилась она в интервью с WWD.

Рассказала Памела Андерсон и о своих отношениях с модой. «Я бы хотела, чтобы Анна Винтур меня полюбила, но я знаю, что она никогда не сделает это. Я хочу одеться в эту красивую одежду, но я не выгляжу в ней должным образом. Некоторые вещи слишком странные, они не сидят на мне. Когда я была молодой, я делала выбор в пользу веселья. Я имею в виду, что мне требовалось пять минут, чтобы натянуть на себя блестящие штаны и большую шляпу. Ходить по красным ковровым дорожкам с Томми [Ли] было просто, мы хотели выглядеть забавно. Мы не думали о том, что нам нужен стилист или что-то в этом роде», — объяснила она.

До и после выхода документального фильма «Памела: История любви» на Netflix и мемуаров «С любовью, Памела» Андерсон также снялась для обложек The Guardian, Variety и Interview Magazine.

Звёзды,Памела Андерсон,Анна Винтур,Netflix,
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