Звезды, которые сделали безвкусицу своей фишкой

Они не стали менять стиль в угоду трендам, несмотря на критику.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Безупречное чувство стиля, по мнению одних, может быть лишь врожденным, другие же считают, что его формируют насмотренность и правильные источники вдохновения. Знаменитости, которые не обладают идеальным вкусом, нанимают стилистов, формирующих их образы. Но некоторые остаются верны себе и превращают безвкусицу в изюминку и индивидуальность.

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Бритни Спирс

Пожалуй, один из самых ярких примеров безвкусицы, возведенной в абсолют, — поп-принцесса Бритни Спирс. На заре карьеры она была иконой стиля, гламурная, яркая, молодая: за певицей повторяли тысячи девушек. Короткие юбки, открытые топы, облегающие платья и кружева давно стали неактуальными, но Бритни не собирается от них отказываться.

Все привыкли, что артистка застряла в начале двухтысячных и начали воспринимать странный стиль Спирс, как ее изюминку.

Анастасия Волочкова

В России тоже есть звезды, которые отказываются менять образ в угоду трендам и советам стилистов. Балерина то и дело подвергается критике: она обожает бальные платья, расшитые стразами и перьями, предпочитает обувь, которая давно вышла из моды, носит слишком смелые мини. Кто-то считает Анастасию странной, но поклонники артистки восхищаются ее индивидуальностью.

Блэк Чайна

Эта певица прославилась отношениями с братом Ким Кардашьян, пышными формами и полным отсутствием вкуса. На красных дорожках и в обычной жизни девушка одевается в весьма откровенные наряды, обожает крупные аксессуары и обувь на очень высокой платформе.

Певице много раз задавали вопросы о ее стиле, но она всегда отвечала, что верна себе и не собирается меняться лишь из-за общественного мнения.

Майли Сайрус

Теперь весь мир знает, что эта девушка может сама купить себе цветы и сводить себя на танцы. А еще, что Майли носит то, что ей нравится. Она предпочитает короткие юбки, странные топы, надевает 10 и больше колец за один раз. В отличие от Бритни, Майли не застряла в прошлом десятилетии, она просто считает себя слишком яркой для современных трендов.

Тара Рид