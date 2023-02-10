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1 час назад

Звезды, которые сделали безвкусицу своей фишкой

WomanHit.ru

Они не стали менять стиль в угоду трендам, несмотря на критику.

Звезды, которые сделали безвкусицу своей фишкой
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Безупречное чувство стиля, по мнению одних, может быть лишь врожденным, другие же считают, что его формируют насмотренность и правильные источники вдохновения. Знаменитости, которые не обладают идеальным вкусом, нанимают стилистов, формирующих их образы. Но некоторые остаются верны себе и превращают безвкусицу в изюминку и индивидуальность.

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Бритни Спирс

Пожалуй, один из самых ярких примеров безвкусицы, возведенной в абсолют, — поп-принцесса Бритни Спирс. На заре карьеры она была иконой стиля, гламурная, яркая, молодая: за певицей повторяли тысячи девушек. Короткие юбки, открытые топы, облегающие платья и кружева давно стали неактуальными, но Бритни не собирается от них отказываться.

Все привыкли, что артистка застряла в начале двухтысячных и начали воспринимать странный стиль Спирс, как ее изюминку.

Анастасия Волочкова

В России тоже есть звезды, которые отказываются менять образ в угоду трендам и советам стилистов. Балерина то и дело подвергается критике: она обожает бальные платья, расшитые стразами и перьями, предпочитает обувь, которая давно вышла из моды, носит слишком смелые мини. Кто-то считает Анастасию странной, но поклонники артистки восхищаются ее индивидуальностью.

Блэк Чайна

Эта певица прославилась отношениями с братом Ким Кардашьян, пышными формами и полным отсутствием вкуса. На красных дорожках и в обычной жизни девушка одевается в весьма откровенные наряды, обожает крупные аксессуары и обувь на очень высокой платформе.

Певице много раз задавали вопросы о ее стиле, но она всегда отвечала, что верна себе и не собирается меняться лишь из-за общественного мнения.

Майли Сайрус

Теперь весь мир знает, что эта девушка может сама купить себе цветы и сводить себя на танцы. А еще, что Майли носит то, что ей нравится. Она предпочитает короткие юбки, странные топы, надевает 10 и больше колец за один раз. В отличие от Бритни, Майли не застряла в прошлом десятилетии, она просто считает себя слишком яркой для современных трендов.

Тара Рид

После выхода на экраны фильма «Американский пирог» актриса проснулась знаменитой, но дальнейшая карьера Тары не задалась. Она увлеклась диетами и довела себя до анорексии, потом почти до неузнаваемости изменила лицо пластической хирургией. Кажется, странный стиль одежды, как будто Рид застряла в конце девяностых, позволяет актрисе оставаться в зоне комфорта, находиться в тех временах, когда она была невероятно популярной.

Звёзды,Майли Сайрус,Ким Кардашьян,Бритни Спирс,Анастасия Волочкова,
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