Волочкова рассказала о проблемах со здоровьем

О проблемах со здоровьем после выступления в столице рассказала на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) российская балерина Анастасия Волочкова.

Фото: Мослента Мослента

«Умудрилась об клетку удариться. Нога так болит, кровища шла сильно», — рассказала она на видео, опубликованном в личном блоге.

Артистка поделилась с подписчиками роликом из-за кулис, показав, как танцорам иногда бывает тяжело после выступлений.

«Человек действительно работает, уважение. Дай бог здоровья», «Такая приятная здесь Анастасия. Удачи вам», «Зачем такие жертвы? Пора на пенсию», — прокомментировали юзеры.