Карл III неоднозначно воспринял просьбу британца «вернуть Гарри»

Принц Гарри взбудоражил публику, выпустив мемуары «Запасной». Недавно один из британцев публично обратился к его отцу, королю Карлу III с просьбой вернуть его сына. Однако реакция монарха оказалась неоднозначной.

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Карл III не с первого раза расслышал выкрик подданного со словами «верните Гарри». Король Великобритании то ли не расслышал, то ли забыл имя, которое регулярно мелькает в скандальных статьях.

«Кого?» — уточнил монарх.