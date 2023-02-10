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1 час назад

Карл III неоднозначно воспринял просьбу британца «вернуть Гарри»

Слово и Дело

Принц Гарри взбудоражил публику, выпустив мемуары «Запасной». Недавно один из британцев публично обратился к его отцу, королю Карлу III с просьбой вернуть его сына. Однако реакция монарха оказалась неоднозначной.

Карл III неоднозначно воспринял просьбу британца «вернуть Гарри»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Карл III не с первого раза расслышал выкрик подданного со словами «верните Гарри». Король Великобритании то ли не расслышал, то ли забыл имя, которое регулярно мелькает в скандальных статьях.

«Кого?» — уточнил монарх.

Автобиография «Запасной» подробно описывает жизнь в королевской семье. Кроме этого, принц Гарри не забыл упомянуть о непростых взаимоотношениях с некоторыми родственниками, включая брата Уильяма.

Звёзды,принц Гарри,
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