Карл III неоднозначно воспринял просьбу британца «вернуть Гарри»

Принц Гарри взбудоражил публику, выпустив мемуары «Запасной». Недавно один из британцев публично обратился к его отцу, королю Карлу III с просьбой вернуть его сына. Однако реакция монарха оказалась неоднозначной.
Карл III не с первого раза расслышал выкрик подданного со словами «верните Гарри». Король Великобритании то ли не расслышал, то ли забыл имя, которое регулярно мелькает в скандальных статьях.
«Кого?» — уточнил монарх.
Автобиография «Запасной» подробно описывает жизнь в королевской семье. Кроме этого, принц Гарри не забыл упомянуть о непростых взаимоотношениях с некоторыми родственниками, включая брата Уильяма.