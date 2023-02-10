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1 час назад

Звезда фильма «Эмили в Париже» рассказала о травмирующих отношениях с абьюзером

Lenta.ru

Звезда фильма «Эмили в Париже» Лили Коллинз рассказала о травмирующих отношениях с абьюзером. Актриса в интервью изданию Elle призналась, что и через 10 лет после разрыва периодически испытывает страх.

Звезда «Эмили в Париже» рассказала о травмирующих отношениях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Коллинз не стала называть имени избранника, который довел ее до панических атак.

«Мой роман был токсичным, полным оскорблений. Я чувствовала себя незащищенной», — вспомнила актриса о том времени.

Она добавила, что в период тех отношений чувствовала себя сломленной и пыталась сжаться и стать маленькой, чтобы ее не замечали. Только так она могла чувствовать себя в безопасности.

33-летняя актриса рассказала, что пережила роман с неприятным человеком, когда ей было чуть за 20. Бывший бойфренд называл ее шлюхой и мелкой Лили. Подобное обращение сказалось не только на психике, но и на здоровье девушки. Тогда она не могла понять, почему чувствует себя физически плохо.

«У меня болела кожа и почки, были панические атаки. Но тогда я не складывала два и два, не могла понять причину своего самочувствия.»

Второй год Коллинз счастлива в браке с режиссером, сценаристом Чарли Макдауэллом, но прошлое до сих пор дает о себе знать.

«У меня сейчас самые здоровые отношения, но в течение дня может случиться паническая атака. Сердце замирает, кишечник бурно реагирует, а я словно переношусь на 10 лет назад. И лишь потом понимаю, что все в прошлом» — сказала актриса.

Ранее психолог Ольга Романив назвала признаки скрытого абьюзера. Один из них — хвастовство о прошлых отношениях.

Звёзды,Ольга Романив,Чарли Макдауэлл,
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