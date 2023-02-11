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31 минуту назад

Почему Меган Маркл покинула королевскую семью

РИА "ФедералПресс"

Британский журналист и писатель Валентин Лоу заявил, что Меган Маркл ушла из королевской семьи после того, как та не оправдала ее «нереалистичных ожиданий».

Почему Меган Маркл покинула королевскую семью
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Это было сочетание ее нереалистичных ожиданий о том, какой будет королевская жизнь, и неспособности дворца справиться с этими нереалистичными ожиданиями», – цитирует эксперта The Sun.

Принц Гарри, герцог Сассекский, и его супруга, бывшая американская актриса Меган Маркл, сложили с себя обязанности членов британской королевской семьи 8 января 2020 года, спустя два года после свадьбы.

Некоторые сотрудники Букингемского дворца считают, что Меган хотела «быть отвергнутой королевским истеблишментом», потому что «никогда не планировала оставаться», добавил Лоу.

Звёзды,принц Гарри,
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