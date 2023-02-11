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3 часа назад

Игорь Николаев отправится в тур сразу после перенесенной операции

2x2.su

На днях 63-летний Игорь Николаев записал обращение к подписчикам - и это при том, что совсем недавно он вернулся из больницы и, по слухам, перенес второй инсульт.

Игорь Николаев отправится в тур после перенесенной операции
Фото: 2x2.su 2x2.su

На видео, выложенном в соцсетях, музыкант сидит за роялем и улыбается, анонсируя план своего тура на март. Выступления, как сообщает звезда, начнутся в Екатеринбурге и закончатся в Балаково.

Целый март будем с вами встречаться, петь и пить за любовь, до встречи, - делится Николаев.

Как пишут на портале 7days.ru, в конце января появились тревожные сообщения о госпитализации Николаева с подозрением на инсульт. Сам артист в социальных сетях говорил о том, что лёг на плановое обследование. Однако, пережив в 2021 году первый инсульт, в этот раз Николаев вернулся домой уже после операции по установке стента в сердце.

Подписчиков удивляет стремление музыканта вернуться на сцену так скоро. Многие беспокоятся о его здоровье и желают скорейшего выздоровления.

«Вам смешно, а мы переживали за вас», «Берегите себя, с сердцем - не шутки! Нагрузки нежелательны...», «Поберегите сердце. Всех денег не соберёшь, а жизнь одна», - комментируют поклонники.

Некоторые подписчики возмущаются, что их обманули насчёт самочувствия артиста. Они не верят, что музыкант может так быстро оправиться после серьёзной операции.

«Только вчера в «Ты не проверишь» сказали, что Игорь Николаев в тяжёлом состоянии в больнице... Как же задолбали эти новости», «Когда успел выздороветь-то? Писали про операцию. Что за бред?» – пишут россияне в социальных сетях.

Звёзды,Игорь Николаев,
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