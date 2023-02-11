Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+6° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

Пластический хирург рассказал о косметических процедурах Екатерины Климовой

Газета.Ruиещё 1

Пластический хирург Надежда Петраш рассказала о косметологических секретах актрисы Екатерины Климовой, сообщает "СтарХит".

Хирург рассказал о косметических процедурах Климовой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Специалистка предположила, что актриса не прибегала к услугам пластических хирургов, но могла сделать подтяжку лица.

"Не думаю, что Екатерина Климова делала пластику, она же очень следит за общим состоянием организма: спорт, питание, здоровый образ жизни, регулярные уходовые процедуры, в том числе и плазма. Но, да, этого мало для поддержания такого четкого овала. Скорее всего, ее процедуры — это нитевой лифтинг, филлеры в губах и подбородке, ботулотоксин", — заявила Петраш.

Сама Климова никогда публично не комментировала свои косметологические процедуры, но признавалась в интервью, что не считает зазорным использование "уколов красоты".

Звёзды,Екатерина Климова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители