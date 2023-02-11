Хирург рассказал о косметических процедурах Климовой

Пластический хирург Надежда Петраш рассказала о косметологических секретах актрисы Екатерины Климовой, сообщает "СтарХит".
Специалистка предположила, что актриса не прибегала к услугам пластических хирургов, но могла сделать подтяжку лица.
"Не думаю, что Екатерина Климова делала пластику, она же очень следит за общим состоянием организма: спорт, питание, здоровый образ жизни, регулярные уходовые процедуры, в том числе и плазма. Но, да, этого мало для поддержания такого четкого овала. Скорее всего, ее процедуры — это нитевой лифтинг, филлеры в губах и подбородке, ботулотоксин", — заявила Петраш.
Сама Климова никогда публично не комментировала свои косметологические процедуры, но признавалась в интервью, что не считает зазорным использование "уколов красоты".