Спирс прокомментировала заявления о том, что она умирает

На днях в Сеть просочились комментарии друзей певицы, мол, Бритни Спирс совсем плоха и ее нужно лечить.

Фото: Super.ru Super.ru

«Она может умереть», — цитировало издание TMZ инсайдера.

Такое заявление не на шутку взбудоражило общественность, но благо сама Бритни отреагировала меньше чем через сутки.

«Меня тошнит от того, что это законно — придумывать истории о том, что я чуть не умерла», — написала звезда в личном блоге в социальной сети.

Певица объяснила, что все, что говорят о ней журналисты, — абсолютная ложь.

«У меня нет менеджера и никогда больше не будет. У меня нет врачей. Я принимаю лекарства от депрессии, и все. Я очень скучный человек», — отметила она.

Певица переживает из-за того, что люди слепо верят в написанное о ней. А весь негатив, который сваливается не нее после ложных публикаций, обнуляет ее попытки наладить подорванное психическое состояние.

Чтобы не читать слухи о себе, Бритни даже готова удалить страничку в соцсетях, хотя ей очень нравится вести ее.