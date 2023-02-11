Спирс прокомментировала заявления о том, что она умирает

На днях в Сеть просочились комментарии друзей певицы, мол, Бритни Спирс совсем плоха и ее нужно лечить.
«Она может умереть», — цитировало издание TMZ инсайдера.
Такое заявление не на шутку взбудоражило общественность, но благо сама Бритни отреагировала меньше чем через сутки.
«Меня тошнит от того, что это законно — придумывать истории о том, что я чуть не умерла», — написала звезда в личном блоге в социальной сети.
Певица объяснила, что все, что говорят о ней журналисты, — абсолютная ложь.
«У меня нет менеджера и никогда больше не будет. У меня нет врачей. Я принимаю лекарства от депрессии, и все. Я очень скучный человек», — отметила она.
Певица переживает из-за того, что люди слепо верят в написанное о ней. А весь негатив, который сваливается не нее после ложных публикаций, обнуляет ее попытки наладить подорванное психическое состояние.
Чтобы не читать слухи о себе, Бритни даже готова удалить страничку в соцсетях, хотя ей очень нравится вести ее.
Кстати, к такому способу справиться со стрессом певица уже прибегала после того, как фанаты вызвали полицию к ее дому. Но совсем скоро в соцсеть вернулась. И, надо сказать, в подозрительно хорошем настроении. Может, стоит снова попробовать?