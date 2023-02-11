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1 час назад

Бритни Спирс прокомментировала заявления близких о том, что она умирает

Super.ru

На днях в Сеть просочились комментарии друзей певицы, мол, Бритни Спирс совсем плоха и ее нужно лечить.

Спирс прокомментировала заявления о том, что она умирает
Фото: Super.ruSuper.ru

«Она может умереть», — цитировало издание TMZ инсайдера.

Такое заявление не на шутку взбудоражило общественность, но благо сама Бритни отреагировала меньше чем через сутки.

«Меня тошнит от того, что это законно — придумывать истории о том, что я чуть не умерла», — написала звезда в личном блоге в социальной сети.

Певица объяснила, что все, что говорят о ней журналисты, — абсолютная ложь.

«У меня нет менеджера и никогда больше не будет. У меня нет врачей. Я принимаю лекарства от депрессии, и все. Я очень скучный человек», — отметила она.

Певица переживает из-за того, что люди слепо верят в написанное о ней. А весь негатив, который сваливается не нее после ложных публикаций, обнуляет ее попытки наладить подорванное психическое состояние.

Чтобы не читать слухи о себе, Бритни даже готова удалить страничку в соцсетях, хотя ей очень нравится вести ее.

Кстати, к такому способу справиться со стрессом певица уже прибегала после того, как фанаты вызвали полицию к ее дому. Но совсем скоро в соцсеть вернулась. И, надо сказать, в подозрительно хорошем настроении. Может, стоит снова попробовать?

Звёзды,Бритни Спирс,
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