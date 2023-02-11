Ольга Орлова показала новорожденную дочь

Неделю назад Ольга Орлова стала мамой. Артистка родила дочь Аню.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Малышка стала вторым ребенком в семье певицы. У Орловой есть сын, которому уже двадцать один год.

Пока Орлову не спешат выписывать домой.

Ольгу переполняют чувства. Она каждую секунду любуется новорожденной малышкой и хочет поделится своим счастьем с окружающими.

У себя в микроблоге Орлова выложила несколько трогательных кадров с Анечкой.

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На снимках певица закрыла лицо малышки смайликом, а на других показала маленькую ручку младенца.

«Сегодня был насыщенный день, куча обследований. Готовимся к выписке», — написала она.

К слову, девушка не постеснялась показать себя без макияжа и с забинтованной грудью.

Тем не менее нашлись и те, кто продолжает не верить, в то, что Ольга стала мамой в 45 лет. Они считают кадры постановочными.