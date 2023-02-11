53-летняя Дженнифер Лопес снялась в нижнем белье

Американская певица, актриса, бизнесвумен Дженнифер Лопес снялась в нижнем белье накануне Дня святого Валентина. Соответствующими фотографиями она поделилась с поклонниками в социальной сети.

Фото: РИА Новости РИА Новости

53-летняя Дженнифер Лопес опубликовала в социальных сетях несколько снимков, на которых предстала в нижнем белье.

На ней был голубой комплект из лимитированной коллекции итальянского бренда Intimissimi ко Дню святого Валентина, состоящий из бюстгальтера-балконет из тюля с вышивкой и соответствующего низа.

Газета.Ru

В сентябре прошлого года звезда была объявлена глобальным амбассадором бельевой марки. 14 февраля Дженнифер Лопес отметит вместе с Беном Аффлеком.

В июле прошлого года они поженились спустя 20 лет после первой помолвки. Этот брак стал для Лопес четвертым.

В 1997-1998 годах она была замужем за официантом Охани Ноа, а с 2001 по 2002 год состояла в браке с танцором Крисом Джаддом.

Ее третьим мужем стал певец Марк Энтони: они поженились в 2004 году, в 2008-м у них родились близняшки Макс и Эмми, а в 2014-м они развелись.