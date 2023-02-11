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2 часа назад

53-летняя Дженнифер Лопес снялась в нижнем белье

Газета.Ru

Американская певица, актриса, бизнесвумен Дженнифер Лопес снялась в нижнем белье накануне Дня святого Валентина. Соответствующими фотографиями она поделилась с поклонниками в социальной сети.

53-летняя Дженнифер Лопес снялась в нижнем белье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

53-летняя Дженнифер Лопес опубликовала в социальных сетях несколько снимков, на которых предстала в нижнем белье.

На ней был голубой комплект из лимитированной коллекции итальянского бренда Intimissimi ко Дню святого Валентина, состоящий из бюстгальтера-балконет из тюля с вышивкой и соответствующего низа.

Газета.Ru

В сентябре прошлого года звезда была объявлена глобальным амбассадором бельевой марки. 14 февраля Дженнифер Лопес отметит вместе с Беном Аффлеком.

В июле прошлого года они поженились спустя 20 лет после первой помолвки. Этот брак стал для Лопес четвертым.

В 1997-1998 годах она была замужем за официантом Охани Ноа, а с 2001 по 2002 год состояла в браке с танцором Крисом Джаддом.

Ее третьим мужем стал певец Марк Энтони: они поженились в 2004 году, в 2008-м у них родились близняшки Макс и Эмми, а в 2014-м они развелись.

Что касается Аффлека, он был женат лишь однажды — на актрисе Дженнифер Гарнер — с 2005 по 2018 год. У бывших супругов есть трое общих детей: 17-летняя Вайолет, 13-летняя Серафина и 10-летний Сэмюэль.

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