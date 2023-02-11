Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+5° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
3 часа назад

Звезды, вступившие в брак после 40

New Magazine

Как писал великий Александр Сергеевич Пушкин в своем романе «Евгений Онегин»: «Любви все возрасты покорны».

Звезды, вступившие в брак после 40
Фото: New MagazineNew Magazine

Так и в жизни происходит — никогда не знаешь, когда встретишь свою настоящую любовь. А также никогда не поздно связать свою жизнь с любимым человеком .

Видео дня

На примере звезд доказываем, что после 40 всё только начинается.

Пэрис Хилтон

«Всегда невеста и никогда жена», — так говорили про Пэрис Хилтон. Певица несколько раз принимала предложения руки и сердца, однако до брака дело так и не доходило. Но вот, в конце 2021 года 40-летняя Пэрис наконец вышла замуж. Свадьба длилась несколько дней. Женщина обрела свое счастье в лице Картера Реума, а в этом году они стали родителями.

Кортни Кардашьян

Старшая из сестер Кардашьян долго искала свою любовь и прошла через тернии навстречу к мужчине мечты. С 2006 года Кортни связывали отношения со Скоттом Дисиком. Их роман нельзя было назвать стабильным — постоянные ссоры и расставания. Дисику возлюбленная родила троих детей, но этим не удалось скрепить узы. В 2021 году стало известно о романе Кортни с Трэвисом Баркером, который все взял в свои руки. А их свадьба в прошлом году была одним из самых обсуждаемых событий. Все-таки первый брак для 42-летней Кортни, как никак.

Ольга Орлова

Однажды экс-солистка «Блестящих» уже была замужем за бизнесменом Александром Кармановым. Но брак распался вскоре после рождения сына. Долгое время певица скрывала свою личную жизнь от лишних глаз. Но в 2021-м году Орлова ошарашила публику: вышла замуж за своего возлюбленного бизнесмена по имени Валерий. На тот момент ей было 43 года. А недавно Ольга стала мамой второй раз, родив супругу дочь Анну.

Алла Пугачева

А вот и одна из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Над Пугачёвой и Галкиным много смеются из-за разницы в возрасте. Они поженились в 2011-м году. Тогда Примадонне было 62 года, а ее жениху 35 лет. Для Аллы Борисовны это пятый брак. Но несмотря на это, самый долгий.

Елена Ваенга

Елена Ваенга поздно вышла замуж. Дело в том, что певица много лет состояла в гражданском браке с продюсером Ивановна Матвиенко. Они были вместе в течение 15 лет. Но всё же до ЗАГСа паре дойти так и не удалось. В скором времени Ваенга повстречала музыканта Романа Садырбаева, которому родила сына в 2012-м году. А спустя четыре года возлюбленные решили узаконить свои отношения. Ваенга вышла замуж в возрасте 39 лет. Фото: социальные сети.

Звёзды,Кортни Кардашьян,Роман Садырбаев,Пэрис Хилтон,Ольга Орлова,Елена Ваенга,Алла Пугачева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители