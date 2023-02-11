Звезды, вступившие в брак после 40

Как писал великий Александр Сергеевич Пушкин в своем романе «Евгений Онегин»: «Любви все возрасты покорны».

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Так и в жизни происходит — никогда не знаешь, когда встретишь свою настоящую любовь. А также никогда не поздно связать свою жизнь с любимым человеком .

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На примере звезд доказываем, что после 40 всё только начинается.

Пэрис Хилтон

«Всегда невеста и никогда жена», — так говорили про Пэрис Хилтон. Певица несколько раз принимала предложения руки и сердца, однако до брака дело так и не доходило. Но вот, в конце 2021 года 40-летняя Пэрис наконец вышла замуж. Свадьба длилась несколько дней. Женщина обрела свое счастье в лице Картера Реума, а в этом году они стали родителями.

Кортни Кардашьян

Старшая из сестер Кардашьян долго искала свою любовь и прошла через тернии навстречу к мужчине мечты. С 2006 года Кортни связывали отношения со Скоттом Дисиком. Их роман нельзя было назвать стабильным — постоянные ссоры и расставания. Дисику возлюбленная родила троих детей, но этим не удалось скрепить узы. В 2021 году стало известно о романе Кортни с Трэвисом Баркером, который все взял в свои руки. А их свадьба в прошлом году была одним из самых обсуждаемых событий. Все-таки первый брак для 42-летней Кортни, как никак.

Ольга Орлова

Однажды экс-солистка «Блестящих» уже была замужем за бизнесменом Александром Кармановым. Но брак распался вскоре после рождения сына. Долгое время певица скрывала свою личную жизнь от лишних глаз. Но в 2021-м году Орлова ошарашила публику: вышла замуж за своего возлюбленного бизнесмена по имени Валерий. На тот момент ей было 43 года. А недавно Ольга стала мамой второй раз, родив супругу дочь Анну.

Алла Пугачева

А вот и одна из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Над Пугачёвой и Галкиным много смеются из-за разницы в возрасте. Они поженились в 2011-м году. Тогда Примадонне было 62 года, а ее жениху 35 лет. Для Аллы Борисовны это пятый брак. Но несмотря на это, самый долгий.

Елена Ваенга