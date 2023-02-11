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3 часа назад

Рианну назвали лучшей певицей всех времен

Lenta.ruиещё 1

Cолист британской рок-группы Coldplay Крис Мартин назвал барбадосскую певицу Рианну лучшей певицей всех времен в преддверии ее грядущего шоу на Супербоул (Super Bowl).

Рианну назвали лучшей певицей всех времен
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Об этом пишет Page Six.

«Нужно быть идиотом, чтобы не признать, что она лучшая певица всех времен», — сказал Мартин о Рианне. Он также признался, что не очень хорошо знает певицу, и назвал себя большим фанатом исполнительницы. «Мы выступали с ней несколько раз, и она все реже и реже просто поет, что делает это событие еще более особенным, и странным образом показывает, что она действительно, действительно хочет это делать», — добавил фронтмен Coldplay.

Звёзды,Рианна,Крис Мартин,
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