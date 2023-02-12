Что едят супермодели: секретное блюдо в рационе Беллы Хадид

У Беллы Хадид настолько точеная фигура, что кажется, будто она только и делает, что правильно питается и не вылезает из спортзалов. Однако это далеко не так — она жить не может без фастфуда (хотя в это и сложно поверить). Какое вредное блюдо звезда ест буквально каждый день, читайте в материале «Рамблера».

Отношения с едой у Беллы Хадид не всегда были простыми: звезда частенько сидела на жестких диетах, за что неоднократно подвергалась критике. Хейтеры упрекали девушку в излишней худобе, на что супермодель отвечала: «Не моя вина, что требования к современным моделям такие жесткие!» Правда, теперь, кажется, Хадид нашла золотую середину и не отказывает себе даже во вредной пищи. Так, в одном из интервью супермодель призналась, что постоянно ест пиццу. Да-да, именно каждый день — без перерывов на диеты и разгрузочные дни. «Плохой пиццы не существует. На вкус она всегда очень хороша», — объясняет свою особую любовь Хадид.

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