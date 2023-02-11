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2 часа назад

Телеведущая Канделаки пошутила, что комик Батрутдинов одинок из-за доброты

Мира Маркина

Телеведущая Тина Канделаки в шутку предположила, что комик Тимур Батрутдинов слишком добрый и не в силах отказать в романе всем знаменитым девушкам, которым интересен. Об этом Канделаки написала у себя в соцсетях.

Канделаки пошутила, что Батрутдинов одинок из-за доброты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ведущая тепло высказалась о Батрутдинове, назвав его один из самых чутких и добрых людей, которых она знает:

"Видимо, ты настолько добр, что даже не можешь выбрать ту самую единственную, потому что не можешь отказать всем остальным", — написала Тина.

Канделаки отметила, что Батрутдинов заслуживает большой любви, и пожелала ему ее встретить.

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Ранее американский комик рассказал, как сохранить страсть в отношениях.

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