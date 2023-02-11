Канделаки пошутила, что Батрутдинов одинок из-за доброты

Телеведущая Тина Канделаки в шутку предположила, что комик Тимур Батрутдинов слишком добрый и не в силах отказать в романе всем знаменитым девушкам, которым интересен. Об этом Канделаки написала у себя в соцсетях.
Ведущая тепло высказалась о Батрутдинове, назвав его один из самых чутких и добрых людей, которых она знает:
"Видимо, ты настолько добр, что даже не можешь выбрать ту самую единственную, потому что не можешь отказать всем остальным", — написала Тина.
Канделаки отметила, что Батрутдинов заслуживает большой любви, и пожелала ему ее встретить.