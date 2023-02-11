Как бабушка: наряды 33-летней Татьяны Брухуновой вызывают недоумение

Молодая супруга Евгения Петросяна то и дело привлекает внимание публики, в том числе и очень дорогим гардеробом. Однако многие отмечают, что некоторые брендовые вещи делают ее похожей на бабушку.

Фото: Eva.ru Eva.ru

33-летняя Татьяна Брухунова отличается пристрастием к ретростилю: она часто надевает элегантные береты, летящие платья, а дома носит туфельки с пушистыми помпонами.

Eva.ru

Однако далеко не все наряды знаменитости публика оценивает с восторгом. Также не самые лестные комментарии относительно образов Татьяны дают специалисты в области моды — ей рекомендуют нанять стилиста, чтобы выбирать более актуальные предметы гардероба. Супруга Евгения Петросяна становится и объектом комментариев звезд шоу-бизнеса, ее образы рассматривают во время телешоу, пытаясь заодно посчитать, сколько денег потратил юморист на один выход жены. Суммы получаются внушительные, 300-500 тысяч за наряд.