Дима Билан рассказал, после чего стал сторонником ЗОЖ

Певец Дима Билан начал вести здоровый образ жизни, когда ушли из жизни друзья, с которыми он был духовно близок. Об этом он рассказал изданию Hello .

По словам Билана, в последние несколько лет он стал внимательнее относиться к своему здоровью. Певец говорит, что пережил серьезную внешнюю и внутреннюю трансформацию и пересмотрел взгляды на жизнь, когда умерли духовно близкие ему друзья. Среди людей, потеря которых повлияла на артиста, был певец, коллега Билана по шоу "Голос" Александр Градский.