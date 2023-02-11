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1 час назад

Певец Дима Билан рассказал, после чего стал сторонником ЗОЖ

Мира Маркина

Певец Дима Билан начал вести здоровый образ жизни, когда ушли из жизни друзья, с которыми он был духовно близок. Об этом он рассказал изданию Hello.

Дима Билан рассказал, после чего стал сторонником ЗОЖ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Билана, в последние несколько лет он стал внимательнее относиться к своему здоровью. Певец говорит, что пережил серьезную внешнюю и внутреннюю трансформацию и пересмотрел взгляды на жизнь, когда умерли духовно близкие ему друзья. Среди людей, потеря которых повлияла на артиста, был певец, коллега Билана по шоу "Голос" Александр Градский.

"Эта потеря была колоссальной, и я не справился, так сказать, с управлением… <...>. Пришлось разобраться с собой, чтобы понять, как важно вовремя замечать сигналы, которые посылает тебе тело, жизнь", — объяснил музыкальный исполнитель.

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Помимо смерти дорогих людей, на Билана повлияли собственные проблемы со здоровьем. В последние годы он ломал ногу, а также переутомлялся из-за плотного графика. Певец принял решение снизить темп собственной жизни.

Ранее терапевт Георгиева назвала самый опасный для печени алкоголь.

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