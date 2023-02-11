Дима Билан рассказал, после чего стал сторонником ЗОЖ

Певец Дима Билан начал вести здоровый образ жизни, когда ушли из жизни друзья, с которыми он был духовно близок. Об этом он рассказал изданию Hello.
По словам Билана, в последние несколько лет он стал внимательнее относиться к своему здоровью. Певец говорит, что пережил серьезную внешнюю и внутреннюю трансформацию и пересмотрел взгляды на жизнь, когда умерли духовно близкие ему друзья. Среди людей, потеря которых повлияла на артиста, был певец, коллега Билана по шоу "Голос" Александр Градский.
"Эта потеря была колоссальной, и я не справился, так сказать, с управлением… <...>. Пришлось разобраться с собой, чтобы понять, как важно вовремя замечать сигналы, которые посылает тебе тело, жизнь", — объяснил музыкальный исполнитель.
Помимо смерти дорогих людей, на Билана повлияли собственные проблемы со здоровьем. В последние годы он ломал ногу, а также переутомлялся из-за плотного графика. Певец принял решение снизить темп собственной жизни.