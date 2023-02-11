Клава Кока выходит замуж?! Горячие подробности

Big Love Show ежегодно собирает вокруг себя огромное количество топовых артистов, которые дарят слушателям и зрителям незабываемые номера и громкие хиты. Но еще это крупное музыкальное событие привлекательно откровениями знаменитостей на красной ковровой дорожке. Например, сегодня певица Клава Кока очень сильно заинтриговала нас…

3 марта артистка готовит свой новый релиз, где будет затронута тема замужества. В связи с этим мы решили уточнить, а с чем связан такой интерес Клавы к «свадебной тематике». Неужели мы не знаем чего-то очень важного о кумире миллионов?!

«Клава, ты выходишь замуж?» — поинтересовался корреспондент Popcake.TV. На этом моменте Клава таинственно улыбнулась и пошла готовиться к выступлению на Big Love Show. Можно ли это расценивать, как утвердительный ответ? Возможно!

А тем временем в личном блоге Клавы появилась интригующая публикация с популярным певцом и блогером Хабибом, который прославился на весь Интернет благодаря хиту «Ягода малинка». «Ну что, смотримся?» — кокетничает артистка в комментариях под фото. Выяснилось, что Клава и Хабиб встретились на съемках нового музыкального шоу «Конфетка» на ТНТ.

Popcake.tv