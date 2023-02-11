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24 минуты назад

«Уже третьего марта…» — Клава Кока выходит замуж?! Горячие подробности!

Popcake.tvиещё 1

Big Love Show ежегодно собирает вокруг себя огромное количество топовых артистов, которые дарят слушателям и зрителям незабываемые номера и громкие хиты. Но еще это крупное музыкальное событие привлекательно откровениями знаменитостей на красной ковровой дорожке. Например, сегодня певица Клава Кока очень сильно заинтриговала нас…

Клава Кока выходит замуж?! Горячие подробности
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

3 марта артистка готовит свой новый релиз, где будет затронута тема замужества. В связи с этим мы решили уточнить, а с чем связан такой интерес Клавы к «свадебной тематике». Неужели мы не знаем чего-то очень важного о кумире миллионов?!

«Клава, ты выходишь замуж?» — поинтересовался корреспондент Popcake.TV. На этом моменте Клава таинственно улыбнулась и пошла готовиться к выступлению на Big Love Show. Можно ли это расценивать, как утвердительный ответ? Возможно!

А тем временем в личном блоге Клавы появилась интригующая публикация с популярным певцом и блогером Хабибом, который прославился на весь Интернет благодаря хиту «Ягода малинка». «Ну что, смотримся?» — кокетничает артистка в комментариях под фото. Выяснилось, что Клава и Хабиб встретились на съемках нового музыкального шоу «Конфетка» на ТНТ.

Popcake.tv

А еще ранее исполнительница хита «Покинула чат» публиковала совместное фото с Николаем Басковым и Сергеем Лазаревым. В общем, вокруг Клавы женихов — хоть отбавляй!

Звёзды,Клава Кока,Сергей Лазарев,Николай Басков,
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