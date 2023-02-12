Незамужняя Ходченкова появилась на публике с двумя детьми

Как оказалось, мальчик и девочка являются партнерами по съемкам. В сериале актриса играет роль матери, страдающей от мужа-тирана. После ссоры главная героиня случайно убивает супруга и пытается любой ценой скрыть следы преступления.

Ходченкова не любит афишировать свою личную жизнь, поэтому про нее мало что известно. В прошлом она была в браке с коллегой Владимиром Яглычем. Позже она встречалась с бизнесменом Георгием Петришиным, однако до свадьбы дело так и не дошло.