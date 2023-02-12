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2 часа назад

Незамужняя Ходченкова появилась на публике с двумя детьми

Слово и Дело

Премьерный пока сериала «Я люблю мужа» посетила актриса Светлана Ходченкова, сыгравшая в проекте главную роль. Звезда вышла в компании двух детей, которых ранее никто не видел.

Незамужняя Ходченкова появилась на публике с двумя детьми
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Как оказалось, мальчик и девочка являются партнерами по съемкам. В сериале актриса играет роль матери, страдающей от мужа-тирана. После ссоры главная героиня случайно убивает супруга и пытается любой ценой скрыть следы преступления.

Ходченкова не любит афишировать свою личную жизнь, поэтому про нее мало что известно. В прошлом она была в браке с коллегой Владимиром Яглычем. Позже она встречалась с бизнесменом Георгием Петришиным, однако до свадьбы дело так и не дошло.

Звёзды,Георгий Петришин,Светлана Ходченкова,
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