Муж Макеевой мечтает вновь стать отцом

Многодетный муж Анастасии Макеевой заявил, что мечтает услышать от жены: «Дорогой, две полоски».
Актриса Анастасия Макеева и многодетный отце Роман Мальков сыграли свадьбу в мае 2021 года, что вызвало скандал в обществе. В настоящее время пара не скрывает, что мечтает стать родителями.
Мальков признался, что самой желанной фраза, которую может сказать любимая супруга, являются слова о двух полосках на тесте на беременность, пишет «Стархит».
Роман и Анастасия стараются стать родителями, однако пока это у них не получается. Актриса на фоне скандала всячески защищает своего ужа от критики и надеется, что когда-нибудь обрадует его новостями о беременности.
При этом, у Малькова есть четверо детей от предыдущего брака. Он оставил жену и ушел к Макеевой, у которой работал прорабом. Интрижка стала, по словам влюбленных, большим чувством. Анастасия писала в соцсетях, что отказалась от дружбы с некоторыми друзьями, называвшими ее мужа альфонсом. Она уверяет, что с Мальковым счастлива каждый день.