Муж Макеевой мечтает вновь стать отцом

Многодетный муж Анастасии Макеевой заявил, что мечтает услышать от жены: «Дорогой, две полоски».

Фото: runews24.ru runews24.ru

Актриса Анастасия Макеева и многодетный отце Роман Мальков сыграли свадьбу в мае 2021 года, что вызвало скандал в обществе. В настоящее время пара не скрывает, что мечтает стать родителями.

Мальков признался, что самой желанной фраза, которую может сказать любимая супруга, являются слова о двух полосках на тесте на беременность, пишет «Стархит».

Роман и Анастасия стараются стать родителями, однако пока это у них не получается. Актриса на фоне скандала всячески защищает своего ужа от критики и надеется, что когда-нибудь обрадует его новостями о беременности.