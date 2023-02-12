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1 час назад

Муж Анастасии Макеевой мечтает вновь стать отцом

runews24.ru

Многодетный муж Анастасии Макеевой заявил, что мечтает услышать от жены: «Дорогой, две полоски».

Муж Макеевой мечтает вновь стать отцом
Фото: runews24.rurunews24.ru

Актриса Анастасия Макеева и многодетный отце Роман Мальков сыграли свадьбу в мае 2021 года, что вызвало скандал в обществе. В настоящее время пара не скрывает, что мечтает стать родителями.

Мальков признался, что самой желанной фраза, которую может сказать любимая супруга, являются слова о двух полосках на тесте на беременность, пишет «Стархит».

Роман и Анастасия стараются стать родителями, однако пока это у них не получается. Актриса на фоне скандала всячески защищает своего ужа от критики и надеется, что когда-нибудь обрадует его новостями о беременности.

При этом, у Малькова есть четверо детей от предыдущего брака. Он оставил жену и ушел к Макеевой, у которой работал прорабом. Интрижка стала, по словам влюбленных, большим чувством. Анастасия писала в соцсетях, что отказалась от дружбы с некоторыми друзьями, называвшими ее мужа альфонсом. Она уверяет, что с Мальковым счастлива каждый день.

Звёзды,Тест на беременность,Анастасия Макеева,
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