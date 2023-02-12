Гарри Стайлс получил четыре награды на музыкальной премии BRIT Awards

Британский певец Гарри Стайлс стал главным триумфатором музыкальной премии BRIT Awards, получив четыре награды - во всех номинациях, где он был заявлен. Трансляция церемонии объявления победителей велась в субботу вечером в эфире телеканала ITV.

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Так, бывший солист музыкальной группы One Direction был признан лучшим исполнителем года, его композиция As It Was названа "Песней года", а диск Harry's House - "Альбомом года". Помимо этого, 29-летний музыкант был назван лучшим исполнителем в стиле поп/ритм-н-блюз. 5 февраля он был удостоен двух статуэток американской премии "Грэмми", в том числе за лучший альбом.

"Этот вечер был по-настоящему очень-очень особым для меня, и я никогда это не забуду. Спасибо за такой домашний прием. Я так горжусь быть британским артистом", - заявил Стайлс со сцены концертной площадки O2 Arena в Лондоне, где проводилась церемония вручения наград.

Основанный в 2019 году британский инди-рок коллектив Wet Leg победил в двух номинациях - "Лучшая группа", а также "Прорыв год", в то время как инди-рок-группа The 1975 получила награду за лучшее исполнение рок/ альтернативной музыки. Это стало четвертой статуэткой в истории коллектива из Манчестера, которая обошла таких номинантов, как Arctic Monkeys, Wet Leg, Nova Twins и Tom Grennan. Американская певица Beyonce удостоена двух премий - как международная исполнительница года и за международную песню года (Break My Soul); французский диджей Дэвид Гэтта признан продюсером года.