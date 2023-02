Гарри Стайлс получил четыре награды на музыкальной премии BRIT Awards

Так, бывший солист музыкальной группы One Direction был признан лучшим исполнителем года, его композиция As It Was названа "Песней года", а диск Harry's House - "Альбомом года". Помимо этого, 29-летний музыкант был назван лучшим исполнителем в стиле поп/ритм-н-блюз. 5 февраля он был удостоен двух статуэток американской премии "Грэмми", в том числе за лучший альбом.