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53 минуты назад

Звезда «Королев крика» Эмма Робертс устроила ссору с матерью в соцсетях из-за фото сына

Слово и Дело

Американская актриса Эмма Робертс поссорилась со своей матерью Келли Каннингэм в социальных сетях. Конфликт произошел из-за фотографии сына звезды сериала «Королевы крика».

Звезда «Королев крика» устроила ссору с матерью в соцсетях
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Мать артистки опубликовала в своем профиле снимок внука. При этом Каннингэм не скрывала лицо двухлетнего ребенка. Вероятно, это расстроило Робертс. Она написала в личном блоге свой ответ на поступок матери.

«Когда твоя мама публикует лицо твоего сына без спроса, но ты любишь их обоих, так что неважно», — высказалась актриса.

Знаменитость периодически делится с поклонниками личной жизнью. Ее сын на фотографиях обычно стоит спиной к камере.

Робертс родила мальчика в декабре 2020 года. Его отцом является актер Гаррет Хедлунд. Артистка разошлась с ним в январе 2022 года. Звездная пара не справилась с трудностями в отношениях.

Звёзды,Гаррет Хедлунд,Эмма Робертс,
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