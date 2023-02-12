Звезда «Королев крика» устроила ссору с матерью в соцсетях

Американская актриса Эмма Робертс поссорилась со своей матерью Келли Каннингэм в социальных сетях. Конфликт произошел из-за фотографии сына звезды сериала «Королевы крика».

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Мать артистки опубликовала в своем профиле снимок внука. При этом Каннингэм не скрывала лицо двухлетнего ребенка. Вероятно, это расстроило Робертс. Она написала в личном блоге свой ответ на поступок матери.

«Когда твоя мама публикует лицо твоего сына без спроса, но ты любишь их обоих, так что неважно», — высказалась актриса.

Знаменитость периодически делится с поклонниками личной жизнью. Ее сын на фотографиях обычно стоит спиной к камере.