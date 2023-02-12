Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+3° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
4 часа назад

Актриса Эмма Робертс устроила публичный скандал своей матери из-за фото ребёнка

runews24.ru

На днях американская звезда Эмма Робертс устроила своей матери настоящую семейную разборку. Оказалось, что бабушка опубликовала в сети снимок, на котором отчётливо было видно лицо сына Эммы Робертс.

Эмма Робертс устроила публичный скандал своей матери из-за фото ребёнка
Фото: Runews24Runews24

Стоит отметить, что сама Робертс долгое время не хотела публично афишировать своего двухлетнего сына. Таким образом актриса хотела огородить ребёнка от лишнего внимания.

«Когда твоя мама публикует лицо твоего сына без спроса…но ты любишь их обоих…так что неважно», — написала Эмма Робертс в своих социальных сетях.

Однако Келли Канингхэм не растерялась и ответила дочери, что «битва продолжается».

Напомним, что отцом ребёнка является актёр Гаррет Хедлунд, но сейчас пара рассталась. 

Звёзды,Гаррет Хедлунд,Эмма Робертс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители