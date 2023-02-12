Эмма Робертс устроила публичный скандал своей матери из-за фото ребёнка

На днях американская звезда Эмма Робертс устроила своей матери настоящую семейную разборку. Оказалось, что бабушка опубликовала в сети снимок, на котором отчётливо было видно лицо сына Эммы Робертс.

Фото: Runews24 Runews24

Стоит отметить, что сама Робертс долгое время не хотела публично афишировать своего двухлетнего сына. Таким образом актриса хотела огородить ребёнка от лишнего внимания.

«Когда твоя мама публикует лицо твоего сына без спроса…но ты любишь их обоих…так что неважно», — написала Эмма Робертс в своих социальных сетях.

Однако Келли Канингхэм не растерялась и ответила дочери, что «битва продолжается».