Муцениеце подверглась критике из-за видео без штанов

После тяжелого развода с актёром Павлом Прилучным российская актриса Агата Муцениеце решила активно посвятить своё время детям и карьере. Так, актриса преобразилась во внешности и стала больше заниматься с портом.

Фото: Runews24 Runews24

Да и сама Агата активно делится со своими подписчиками в социальных сетях успехами в изменениях фигуры. Актриса призналась, что из-за плотного рабочего графика ей часто приходится заниматься спортом в перерывах между съёмками.

На днях звезда «Закрытой школы» опубликовала видео, на котором качает пресс в гостинице. В кадрах на Агате Муцениеце не было спортивных штанов, а только нижнее бельё.