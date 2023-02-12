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47 минут назад

Агата Муцениеце подверглась критике из-за видео без штанов

runews24.ru

После тяжелого развода с актёром Павлом Прилучным российская актриса Агата Муцениеце решила активно посвятить своё время детям и карьере. Так, актриса преобразилась во внешности и стала больше заниматься с портом.

Муцениеце подверглась критике из-за видео без штанов
Фото: Runews24Runews24

Да и сама Агата активно делится со своими подписчиками в социальных сетях успехами в изменениях фигуры. Актриса призналась, что из-за плотного рабочего графика ей часто приходится заниматься спортом в перерывах между съёмками.

На днях звезда «Закрытой школы» опубликовала видео, на котором качает пресс в гостинице. В кадрах на Агате Муцениеце не было спортивных штанов, а только нижнее бельё.

В сети многие неодобрительно отреагировали на такой поступок и посоветовали актрисе поскорее одеться и не позировать без штанов.

Звёзды,Агата Муцениеце,
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