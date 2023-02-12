Дочь Шукшиной снялась в откровенном боди и маске

Анна, дочь актрисы Марии Шукшиной опубликовала фотографии в черном боди, высоких сапогах и карнавальной маске. Соответствующий пост появился в личном блоге Анны в соцсетях.
"Этому городу нужен новый герой", — подписала фото Анна Шукшина.
Дочь Марии Шукшиной несколько лет назад занимается бодибилдингом. Близкие родственники не поняли, зачем ей это нужно, но сама она мечтала о накачанном теле. В прошлом году она стала третьей в абсолютном зачете среди женщин на кубке Московской области по пауэрлифтингу.
Анна Шукшина работает фитнес-тренером, ее зарплата составляет 30 тысяч рублей. Стоимость персональной тренировки с ней — от 1500 до 2500 рублей за час.