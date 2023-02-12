Дочь Шукшиной снялась в откровенном боди и маске

Дочь Марии Шукшиной несколько лет назад занимается бодибилдингом. Близкие родственники не поняли, зачем ей это нужно, но сама она мечтала о накачанном теле. В прошлом году она стала третьей в абсолютном зачете среди женщин на кубке Московской области по пауэрлифтингу.