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4 часа назад

Дочь актрисы Шукшиной сделала откровенное фото в боди и карнавальной маске

Мира Маркина

Анна, дочь актрисы Марии Шукшиной опубликовала фотографии в черном боди, высоких сапогах и карнавальной маске. Соответствующий пост появился в личном блоге Анны в соцсетях.

Дочь Шукшиной снялась в откровенном боди и маске
Фото: СоцсетиСоцсети

"Этому городу нужен новый герой", — подписала фото Анна Шукшина.

Соцсети

Дочь Марии Шукшиной несколько лет назад занимается бодибилдингом. Близкие родственники не поняли, зачем ей это нужно, но сама она мечтала о накачанном теле. В прошлом году она стала третьей в абсолютном зачете среди женщин на кубке Московской области по пауэрлифтингу.

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Анна Шукшина работает фитнес-тренером, ее зарплата составляет 30 тысяч рублей. Стоимость персональной тренировки с ней — от 1500 до 2500 рублей за час.

Ранее откровенными фото шокировала поклонников Любовь Толкалина.

Звёзды,Любовь Толкалина,Мария Шукшина,
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