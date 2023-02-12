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56-летняя Сальма Хайек вышла на красную дорожку в кожаном платье и чулках в сетку

Американская актриса Сальма Хайек посетила церемонию вручения премии BRIT Awards в Лондоне. Фотографии с мероприятия появились на Daily Mail.

56-летняя Хайек вышла на красную дорожку в чулках в сетку
© Газета.Ru

56-летняя актриса вышла на сцену, что вручить награду британскому певцу Гарри Стайлсу, который в этом году победил сразу в четырех номинациях — «Артист года», «Песня года», Альбом года» и «Лучший исполнитель в стиле поп- и r&b». Сальма Хайек выбрала для церемонии асимметричное кожаное платье с корсетным верхом и вставками в виде молний и клепок. Звезда «От заката до рассвета» дополнила образ чулками в сетку и грубыми ботинками на платформе.

На красной дорожке к Сальме Хайек присоединился ее муж, бизнесмен Франсуа-Анри Пино, за которого она вышла замуж в 2009 году. За два года до свадьбы Хайек родила Пино дочь. У бизнесмена также есть сын Августин Джеймс от Линды Евангелисты. В 2011 году супермодель дала интервью, в котором рассказала, что воспитывает его в одиночку и не получает никакой финансовой поддержки от отца мальчика. В 2013-м Евангелиста отсудила у Пино рекордные алименты — миллиардера обязали выплачивать $46 тыс. ежемесячно.

Ранее сообщалось, что Меган Фокс в топе с вырезами на груди посетила звездную вечеринку рэпера Дрейка.

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