56-летняя Хайек вышла на красную дорожку в чулках в сетку

56-летняя актриса вышла на сцену, что вручить награду британскому певцу Гарри Стайлсу , который в этом году победил сразу в четырех номинациях — «Артист года», «Песня года», Альбом года» и «Лучший исполнитель в стиле поп- и r&b». Сальма Хайек выбрала для церемонии асимметричное кожаное платье с корсетным верхом и вставками в виде молний и клепок. Звезда «От заката до рассвета» дополнила образ чулками в сетку и грубыми ботинками на платформе.

На красной дорожке к Сальме Хайек присоединился ее муж, бизнесмен Франсуа-Анри Пино, за которого она вышла замуж в 2009 году. За два года до свадьбы Хайек родила Пино дочь. У бизнесмена также есть сын Августин Джеймс от Линды Евангелисты. В 2011 году супермодель дала интервью, в котором рассказала, что воспитывает его в одиночку и не получает никакой финансовой поддержки от отца мальчика. В 2013-м Евангелиста отсудила у Пино рекордные алименты — миллиардера обязали выплачивать $46 тыс. ежемесячно.