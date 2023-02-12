Лили Джеймс рассталась с музыкантом Майклом Шуменом

Джеймс и Шумен познакомились в 2020 году во время съемок британского ромкома «При чем тут любовь?». Спустя месяц после первой встречи папарацци заметили их держащихся за руку. Еще в августе 2022 года, пишет The Sun, возлюбленных видели, когда они присматривали недвижимости в Лондоне. Однако недавно Джеймс уехала на отдых с подругами, после чего заговорили о ее расставании с Шуменом.