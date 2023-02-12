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34 минуты назад

Актриса Лили Джеймс рассталась с музыкантом Майклом Шуменом

Актриса Лили Джеймс рассталась с бас-гитаристом Queens of the Stone Age Майклом Шуменом после двухлетнего романа. Об этом сообщает The Sun.

Лили Джеймс рассталась с музыкантом Майклом Шуменом
Фото: Газета.руГазета.ру

По данным издания, в последние месяцы возлюбленные отдалились друг от друга, а затем решили прекратить отношения.

«Они просто не смогли стать парой, но оба желают друг другу наилучшего в будущем», — сказал знакомый с ситуацией инсайдер.

Джеймс и Шумен познакомились в 2020 году во время съемок британского ромкома «При чем тут любовь?». Спустя месяц после первой встречи папарацци заметили их держащихся за руку. Еще в августе 2022 года, пишет The Sun, возлюбленных видели, когда они присматривали недвижимости в Лондоне. Однако недавно Джеймс уехала на отдых с подругами, после чего заговорили о ее расставании с Шуменом.

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