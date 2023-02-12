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1 час назад

Певица Успенская описала состояние Баскова после операции

Мира Маркина

Певица Любовь Успенская рассказала, что ее коллега Николай Басков хорошо перенес операцию и "победил болезнь". Ее слова приводит "Пятый канал".

Успенская описала состояние Баскова после операции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Николай Басков травмировал ногу в декабре 2022 года, и ему понадобилось хирургическое вмешательство. По словам Любови Успенской, он выдержал лечение и вернулся в строй.

Успенская подчеркнула, что переживала за Баскова и его состояние здоровья, а также назвала музыкального исполнителя "сумасшедшей работягой". По мнению певицы, после операции ее коллега стал выглядеть лучше.

Певица Любовь Успенская рассказала, как поможет дочери забеременеть

Ранее Любовь Успенская высказалась о "бездарных мужчинах".

Звёзды,Любовь Успенская,Николай Басков,
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