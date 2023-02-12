Успенская описала состояние Баскова после операции

Певица Любовь Успенская рассказала, что ее коллега Николай Басков хорошо перенес операцию и "победил болезнь". Ее слова приводит "Пятый канал".
Николай Басков травмировал ногу в декабре 2022 года, и ему понадобилось хирургическое вмешательство. По словам Любови Успенской, он выдержал лечение и вернулся в строй.
Успенская подчеркнула, что переживала за Баскова и его состояние здоровья, а также назвала музыкального исполнителя "сумасшедшей работягой". По мнению певицы, после операции ее коллега стал выглядеть лучше.