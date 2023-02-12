Успенская описала состояние Баскова после операции

Певица Любовь Успенская рассказала, что ее коллега Николай Басков хорошо перенес операцию и "победил болезнь". Ее слова приводит "Пятый канал".

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Николай Басков травмировал ногу в декабре 2022 года, и ему понадобилось хирургическое вмешательство. По словам Любови Успенской, он выдержал лечение и вернулся в строй.