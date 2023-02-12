Бузова показала округлившийся живот: «Счастье внутри меня»

Ольга Бузова не скрывает, что она мечтает о семье и детях. К тому же в январе во время рождественских гаданий ей выпало предсказание, что в 2023 году она будет много путешествовать, купит новую квартиру и выйдет замуж. Последний пункт заставил порадовать телеведущую, о чем она не препинула рассказать всем поклонникам.

И теперь поклонники поздравляют Ольгу с беременностью. Они заподозрили, что их любимица если еще и не вышла замуж, то уж точно находится в ожидании наследника. Как иначе можно истолковать последние записи в соцсетях телеведущей. Она опубликовала фото в обтягивающем платье, которое не скрывало заметно округлившийся животик, и сделала интригующую подпись: «Счастье внутри меня. Тем временем у нас уже восьмой съемочный день. Так хочется вам все рассказать». Ждем дальнейших постов с разъяснениями.