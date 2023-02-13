Модель Victoria's Secret снялась в бикини собственного бренда

Американская модель Кэндис Свейнпол поделилась снимком в бикини собственного бренда Tropic Of C. Соответствующий коллаж появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Бывший «ангел» Victoria's Secret опубликовала фотографию, на которой она позирует в купальнике с анималистичным черно-коричневым принтом. Знаменитость снялась на фоне стены во дворе дома в панаме красного цвета и босоножках в тон пляжного наряда. При этом волосы манекенщицы были распущены, а на ее лицо нанесен макияж в нюдовых тонах.

Известно, что марка Свейнпол использует при производстве вещей переработанные материалы, а героиней рекламных компаний ретейлера выступает сама владелица компании.