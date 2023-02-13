Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+5° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
40 минут назад

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз

Eva.ruиещё 1

О том, когда на свет появился четвертый малыш Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса остается только гадать. Но благодаря свежему фото в социальных сетях актрисы, поклонники поняли — знаменитых родителей можно поздравить с пополнением.

Блейк Лайвли — одна из немногих звезд Голливуда, сумевших отстоять свое право на частную жизнь. Будучи беременной в четвертый раз, актриса опубликовала в сети снимки папарацци, карауливших ее у дома. Лайвли написала, что эти люди пугают не только ее, но и их с Райаном Рейнольдсом детей. И все ради пары снимков беременной звезды.

В итоге чудесным образом корреспонденты оставили актрису в покое. Так, четвертая беременность Блейк прошла почти незаметно и о рождении малыша стало известно лишь случайно.

В социальных сетях Блейк опубликовала фото с мужем и свекровью, на котором позировала в облегающей фигуру черной майке и синих джинсах. Выглядела при этом актриса так, будто вообще не была в положении.

Интернет-пользователи тут же осыпали многодетных родителей поздравлениями с пополнением в семье и не обошли вниманием стройную талию Лайвли. Глядя на фигуру знаменитости, сложно поверить, что она недавно родила четвертого ребенка, писали в сети.

Звёзды,Видео,Райан Рейнольдс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители