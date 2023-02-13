О том, когда на свет появился четвертый малыш Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса остается только гадать. Но благодаря свежему фото в социальных сетях актрисы, поклонники поняли — знаменитых родителей можно поздравить с пополнением.

Блейк Лайвли — одна из немногих звезд Голливуда, сумевших отстоять свое право на частную жизнь. Будучи беременной в четвертый раз, актриса опубликовала в сети снимки папарацци, карауливших ее у дома. Лайвли написала, что эти люди пугают не только ее, но и их с Райаном Рейнольдсом детей. И все ради пары снимков беременной звезды.

В итоге чудесным образом корреспонденты оставили актрису в покое. Так, четвертая беременность Блейк прошла почти незаметно и о рождении малыша стало известно лишь случайно.

В социальных сетях Блейк опубликовала фото с мужем и свекровью, на котором позировала в облегающей фигуру черной майке и синих джинсах. Выглядела при этом актриса так, будто вообще не была в положении.