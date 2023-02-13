Экс-участник «Дома-2» уехал в Турцию на пересадку волос

Бывший участник телестройки «Дом-2» Антон Гусев недавно имел неосторожность «засветить» плешь, которую долго скрывал под кепкой. Теперь мужчина вынужден ехать на операцию.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Поводом для такого шага стала не только реакция пользователей Сети, но и желание возлюбленной Яны Герштейн. Именно она и стала инициатором поездки в Турцию, где и должна пройти процедура.

Поклонники Гусева считают, что лысина является результатом чрезмерного употребления химических добавок, которые помогают поддерживать идеальную форму. Так же считает и его бывшая девушка Виктория Романец.