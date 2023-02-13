5 самых красивых женщин Франции, покоривших мужские сердца

Франция – страна красивых женщин, поцелуев и романтики. Такое амплуа этой страны, конечно же, небезосновательно.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Действительно, именно во Франции проживает большинство самых красивых девушек. За это стоит сказать «спасибо» многовековому этногенезу. Но сейчас не об этом.

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По данным различных социальных опросов и исследований, каждого четвёртого мужчину когда-либо привлекали француженки. И мужчин можно понять.

По их мнению, именно женщины Франции более раскрепощённые, не боятся флиртовать, любят целоваться и всегда выглядят сногсшибательно.

Сегодня мы поговорим о самых известных француженках, которые покорили сердца не одной тысячи мужчин.

Катрин Денёв

Открывает пятёрку лучших легенда французского и мирового кинематографа — непревзойдённая Катрин Денёв.

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После её появления в фильме «Шербурские зонтики», о ней начала грезить чуть ли не половина мужчин мира.

Плакаты с Катрин Денёв висели у многих в квартирах, гаражах и дачах. Гордая блондинка была эталоном женщины для любого мужчины.

Одна из самых красивых и эффектных женщин Франции, Катрин Денёв, безусловно, олицетворяла собой шик и лоск высшего общества прошлого века.

Помимо красоты, у Катрин была харизма и характер. Именно эти качества послужили ей в достижении славы и признания.

Горделивая осанка, лёгкая улыбка и классический стиль в одежде – в этом вся обворожительная Катрин Денёв.

За многолетний творческий путь её часто приглашали сниматься в Голливуд. Однако Катрин оставалась верна стране и родному кинематографу, а фильмы с ней вошли в золотую коллекцию мирового кинематографа.

Ванесса Паради

Ещё одна француженка, смотревшая со всех плакатов в каждой «мужской берлоге».

CoLady

Актриса, певица и фотомодель родилась в семье кинорежиссёров, что значительно упростило её творческий путь.

В 7 лет на свой первый телевизионный конкурс Ванессу привёл дядя, а уже в 14 лет она стала известна всему миру, благодаря песне «Joe le Taxi».

Худая девушка с особенной щербинкой – такой Ванессу Паради запомнил весь мир. В 90-х она была образцом стиля. Девушки старались подражать Ванессе во всём.

Слава не покидает Ванессу и сегодня. Вес чуть меньше 50 кг ей помогает держать строгая диета и спорт. А мужчины до сих пор считают её эталоном идеальной женщины.

Бриджит Бардо

Ещё одна «блондинка с плаката» — знаменитая соблазнительница с пухлыми губами и игривым взглядом. Больше половины мужчин со всего мира открыто сходили по ней с ума. Остальные делали это тайно.

CoLady

Бриджит не только стала идеалом для всех мужчин планеты, но и эталоном красоты для женщин. Её неизменную причёску – ровный пробор со светлыми локонами – старались копировать именитые модницы.

Именно Бардо ввела моду на такие причёски, как «конский хвост», «бабетта» и длинную чёлку с ровным пробором.

Она обладала мировой известностью. Её любили, обожали, ненавидели и осуждали, но никто не оставался равнодушным.

Летиция Каста

Первый раз в кино Летицию увидели только в 1999 году, однако она сразу же покорила мужские сердца.

CoLady

К тому же именно Летиция Каста сыграла знаменитую Бриджит Бардо в фильме «Генсбур. Любовь хулигана».

Она справилась с этой ролью прекрасно, и, несомненно, может заслуживать такую же репутацию и славу, как и её героиня.

Ева Гаэль Грин

Знаменитая «девушка Бонда» из «Казино «Рояль» покорила не только мужские сердца, но и раззадорила женскую половину.

CoLady

Роковая брюнетка вместе со своей сестрой-двойняшкой родилась в многонациональной семье. Французско-шведские корни отца и еврейская родословная матери-алжирки сделали своё дело.

До неожиданной популярности после «девушки бонда», Ева Гаэль Грин играла в театре и вполне преуспела на этом поприще.